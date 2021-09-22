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صادرات المعادن الايرانية تتجاوز 5 مليارات دولار

صادرات المعادن الايرانية تتجاوز 5 مليارات دولار
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

تجاوزت قيمة الصادرات المعدنية الايرانية 5 مليارات دولار في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021 .

العالم - ايران

واوضحت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية "ايميدرو" ، أن سلسلة الصلب استحوذت على 3 مليارات دولار من حجم صادرات المعادن في الفترة المذكورة بنمو 76 بالمئة على اساس سنوي.

وأشارت أن سلسة النحاس حلت ثانيا من الناحية التصديرية بقيمة 621 مليون دولار ونمو 82 بالمئة، تلتها سلسلة منتجات الالمنيوم بـ 244 مليون دولار ونمو 278 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وذكرت المنظمة أن سلسلة منتجات الزنك سجلت 183 مليون دولار ونمو 100 بالمئة، وقيمة سلسلة الاسمنت 174 مليون دولار بزيادة 8 بالمئة على اساس سنوي.

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