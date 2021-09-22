وزير الري المصري: تصدير عداوات خارجية لمصر تفكير وتصور خاطئ

العالم - مصر

وأمام الجلسة العامة للمياه عابرة الحدود في المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي، قال محمد عبد العاطي إن "تصدير عداوات خارجية لمصر، وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي يعد تفكيرا وتصورا خاطئا، فمصر تمد بإرادة سياسية واضحة يدها وعقلها للتنمية والتعاون والتنسيق من أجل المصلحة المشتركة، وبما لا يضر أي طرف"، لافتا إلى أن "مصر مع كل حق لشعبها أو أي شعب إفريقي في الحياة والتنمية".

كما شدد عبد العاطي على "أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة‏ من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلا عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية و إدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقا مع القوانين والأعراف الدولية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية أخذا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات"، مؤكدا أن "التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه"، حيث من المتوقع أن "تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي، نظرا للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلا عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه".