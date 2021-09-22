شاهد.. وزير سعودي يعترف بفضيحة "تطهير المنابر"

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وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اسباب اصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ما يسمى تطهير المنابر والمناهج الدراسية فيما تعج مدن المملكة بالحفلات الماجنة التي تتنافى مع ابسط المعايير الاسلامية.

وغرد حسن الاحمد:"اصبحت المنابر في #السعودية للمصفقين ولمن يهز رأسه لمحمد_بن_سلمان عند كل أمر".

وجاء في تغريدة علی حساب بدائع الحكم والبيان:"وزير الشؤون الاسلامية.. «السعودية طهرت منابر المساجد من أصحاب التوجهات»، مؤكدًا أن جميع الأئمة والخطباء حالياً، متعاونون مع الدولة ويحرصون على تنفيذ ما يصدر منها، ولديهم حس وطني وولاء للقيادة. "آه يا زمانٌ رأينا فيه كلّ العجائبِ.. وأصبحتِ الأذنابُ فوق الذوائبِ" فالله المستعان".

وكتب زكي:"اعتراف رسمي ان المنابر اصبحت لتنفيذ سياسة ابن سلمان صاحب الفكر الابراهيمي الاماراتي ولاعلاقة بالاسلام. احفظوا هذا الاعتراف لأن الله سيحاسبكم عليه يوم القيامة".

وغرد عبدالجبار عوض كاتباً:"وزير الشؤون الإسلامية السعودي يقول طهرنا منابر السعودية!! اعتراف جديد بأن النظام السعودي الجديد يسعى لتطهير المنابر والمساجد لصالح المراقص والملاهي والبارات".