وصول سفينة بحرية أميركية إلى لبنان

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وقالت السفارة الأميركية في بيروت، "تعتبر هذه الزيارة جزءًا من مهمة تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، بما في ذلك تبادل الخبراء المتخصصين بين البحرية اللبنانية وطاقم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية الذين يعملون على الاستجابة للكوارث، والصحة العامة، وإجراءات مكافحة الألغام، وطب الغوص، وقدرات البناء"، على حد تعبيرها.

وأشارت انه "إضافة إلى ذلك، ستشمل هذه الزيارة مؤتمر حول بناء الشراكة مع مشاركين دوليين لبحث سبل تعزيز قدرة البحرية اللبنانية على العمل بالتنسيق مع قوات بحرية أجنبية"، على حد قولها.