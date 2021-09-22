الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وصول سفينة بحرية أميركية إلى لبنان

وصول سفينة بحرية أميركية إلى لبنان
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

"وصلت سفينة USNS Choctaw County، وهي سفينة للنقل السريع، إلى لبنان الأمس في زيارة كانت مقررة سابقا.

العالم_لبنان

وقالت السفارة الأميركية في بيروت، "تعتبر هذه الزيارة جزءًا من مهمة تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، بما في ذلك تبادل الخبراء المتخصصين بين البحرية اللبنانية وطاقم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية الذين يعملون على الاستجابة للكوارث، والصحة العامة، وإجراءات مكافحة الألغام، وطب الغوص، وقدرات البناء"، على حد تعبيرها.

وأشارت انه "إضافة إلى ذلك، ستشمل هذه الزيارة مؤتمر حول بناء الشراكة مع مشاركين دوليين لبحث سبل تعزيز قدرة البحرية اللبنانية على العمل بالتنسيق مع قوات بحرية أجنبية"، على حد قولها.

روابط ذات صلة

توقيف 24 شخص  على متن مركب شمالي لبنان اثناء محاولتهم المغادرة

وزارة صحة لبنان: 652 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24ساعة

المازوت الإيراني يعيد الكهرباء إلى اشتراكات الضاحية الجنوبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حميدتي: السياسيون سبب الانقلابات في السودان

باريس: ماكرون يأمل من بايدن توضيحا بشأن "أزمة الغواصات"

جدة عمرها 100 عام تدخل سجل "غينيس" في رفع الأثقال

تحذير من استخدام غلاية الماء الكهربائية لفترة طويلة

وصول سفينة بحرية أميركية إلى لبنان

استقالة جماعية لأساتذة جامعة كابول احتجاجاً على تعيين طالبان رئيسا لها