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رويترز: تحطم طائرة نقل روسية من طراز أنتونوف أن-26 على متنها ستة أفراد قرب مدينة خاباروفسك بأقصى شرق روسيا

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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