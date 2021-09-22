ايران.. انخفاض في الحصيلة اليومية لعدد الوفيات بكورونا

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 17 ألفا و 433 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 477 الفا و 229 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2164 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6632 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 846 الفا و 771 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 286 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 118 ألفا و191 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 32 مليونا و 250 ألفا و 543 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 14 مليونا و 648 ألفا و 891 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 46 مليونا و 899 ألفا و 434 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و 331 ألفا و 261 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 57 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 238 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 136 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 17 مدينة.