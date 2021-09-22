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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وسط القدس المحتلة

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وسط القدس المحتلة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصيب، الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات وسط مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على الشاب بسام أبو سبيتان، وأصابته بقدمه اليسرى، خلال مواجهات قرب مدرسة ذكور "الطور" الثانوية، واقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

وأضافت المصادر أن عددا من الطلبة ضربهم جنود الاحتلال.

وتشهد مدينة القدس المحتلة وجودا أمنيا مكثفا وإغلاقات داخل المدينة، بذريعة الاحتفال بما يسمى "عيد العُرش" اليهودي، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة منذ الصباح.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في شارع "العين"، وأغلقت الطريق المؤدي الى حي "وادي حلوة" ببلدة "سلوان" (جنوب المسجد الأقصى) وشوارع ومفارق البلدة لتأمين وصول المستوطنين للمسجد الأقصى.

ومنذ 6 أيلول/سبتمبر الجاري، يحتفل الاحتلال الإسرائيلي، بعدد من الأعياد اليهودية، حيث تستمر حتى 27 من الشهر ذاته، منها أعياد رأس السنة العبرية، و"الغفران" و"العُرش" و"التوراة".

ويفرض الاحتلال، خلال الأعياد اليهودية، إغلاقا تاما على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

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