تحذيرات من تعتيم الاحتلال على وضع اسرى نفق الحرية

العالم - فلسطين

وقال "أبو بكر" في حديث إذاعي اليوم الأربعاء، إنه حتى اللحظة لا توجد معلومات متوفرة عن وضع الأسيرين أيهم كممجي، ومناضل انفيعات، بسبب منع زيارات المحامين، بدعوى عدم انتهاء التحقيق.

وفجر الأحد، أعاد جيش الاحتلال اعتقال كممجي ونفيعات، آخر أسيرين تمكنا من انتزاع حريتهم من السجن، وذلك من المنطقة الشرقية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي 6 أيلول/سبتمبر الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقا من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.

من جهة ثانية، كشف "أبو بكر" أن الأسرى في سجن "عوفر" أعطوا مهلة لإدارة السجون حتى نهاية الأسبوع الجاري، للاستجابة لمطالبهم المتمثلة، بعلاج أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإعادتهم إلى غرفهم.

وقال إنه في حال عدم الاستجابة سيكون هناك تصعيد يشمل جميع السجون.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4500 فلسطيني، بينهم 40 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين نحو 370، وفق بيانات فلسطينية رسمية.