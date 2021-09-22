شاهد.. انهيارات كبيرة في صفوف مرتزقة السعودية باليمن

العالم - اليمن

انهيارت كبرى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي عقب الهجوم الواسع للقوات اليمنية المشتركة على مديريات بيحان وعين وعسيلان في محافظة شبوة النفطية وحريب في مأرب.

المصادر اكدت أن القوات اليمنية احكمت سيطرتها على مديرية عين شمال غرب عتق وعاصمة محافظة شبوة مشيرة الى ان الهجوم الواسع للقوات اليمنية الذي شنته منذ ايام حطم خطوط دفاع مرتزقة السعودية في بيحان العليا. ولفتت المصادر الى الاهمية الاستراتيجية لهذه المديرية كونها تقع على الطريق الرئيسي بين محافظتي شبوة ومأرب.

مقاطع فيديو التي نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة دخول القوات اليمنية الى مديريتي عين وبيحان فضلا عن مقطع اخر يظهر ترحيب الاهالي بالقوات اليمنية المشتركة.

وفي مأرب ايضا استشهد رجل وامرأة وأصيبت اخرى بجروح بليغة نتيجة قصف العدوان السعودي للمنازل في مديرية رحبة فيما استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي الحديدة أصيبت امرأة بجروح نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف المنازل في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا. كما سجلت غرفة ضباط الارتباط مئتين وستة وعشرين خرقا لقوات العدوان خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بينها ثلاث عشرة غارة للطيران التجسسي على حيس والفازة والصليف، واخرى للطيران الحربي السعودي على مديريات صرواح والعبدية وماهلية في مأرب ومديرية ناطع في البيضاء ومديرية كتاف في صعدة اضافة الى سبعة عشر تحليقا مكثفا لطيران التجسسي في أجواء حيس والفازة والجبلية والجاح، وستة وخمسين خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي ومئة وخمسة واربعين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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