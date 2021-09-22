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الاتحاد الأوروبي: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد التقى وزير الخارجية الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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