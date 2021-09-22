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بيان للاتحاد الأوروبي: وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد لجوزيب بوريل الرغبة في استئناف المفاوضات في موعد قريب

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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