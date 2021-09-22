النظام البحريني يتعاون بالتجسس مع الاحتلال الاسرائيلي

العالم - ابناء الديرة

هذا لاسبوع الحدث الاقليمي والدولي يتحرك بشكل كبير ومتسارع وملحوظ ويبدو انه سيترك اثر كبير على دول الخليج الفارسي وتحديداً مملكة البحرين.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة كان هناك موقف مهم ولافت جداً لاية الله شيخ عيسى القاسم حمله موقع المقاوم.

وورد خبر من وكالة انباء اميركية ان البحرين مقبلة على طفرة اقتصادية هائلة بع اكتشاف كميات ضخمة من النفط والغاز.

وفي الحديث عن الفساد المالي في البحرين وهدر النظام للثروات غرد المعارض البارز والاقتصادي المعروف استاذ ابراهيم شريف معلقاً عبر تويتر كلام مأكول خيره ثلاث سنوات ونصف منذ الاكتشاف المذهل ولايوجد اثبات لجدواه الاقتصادية. الامر الاكيد الذي تطفو فوقه هو الدين العام المذهل. الدول المتخلفة تفاخر في باطن ارضها اما المتقدمة فتفاخر بالعقول التي تعمل وتبدع فوق الارض سنظل متخلفين مادمنا ننتظر الفرج من برميل نفط.

وتناول برنامج ابناء الديرة ملف اسقاط الجنسية عن الناشطين السياسين و الطفل البحريني الذي يتم حرمانه من الجنسية وهو امر مخالف للقانون والدستور بوضوح.

وقضية الاسبوع التي سلط الضوء البرنامج عليها هي التجسس للنظام البحريني وبالتعاون مع الكيان الصهيوني على مكونات مختلفة من الشعب.

وناقش البرنامج هذه المواضيع مع ضيف الحلقة: الناشط السياسي والاعلامي البحريني الاستاذ ابراهيم المدهون.