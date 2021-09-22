سجن 226 سنة.. تفاصيل قرار محكمة مغربية بقضية "فتاة الوشم"

العالم- المغرب

وكان 14 شخصا قد أدينوا في القضية بتهم الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 226 سنة على المتورطين في القضية، حيث قضت على 11 متهما بعشرين سنة لكل منهم، فيما قضت على متهم قاصر بثلاث سنوات، وعلى متهمين آخرين، الأول بسنتين نافذة، والثاني بسنة واحدة مع وقف التنفيذ، حسبما ذكر موقع "هسبريس".

وحظيت خديجة بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب.