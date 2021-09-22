الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سجن 226 سنة.. تفاصيل قرار محكمة مغربية بقضية "فتاة الوشم"

سجن 226 سنة.. تفاصيل قرار محكمة مغربية بقضية
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة الاستئناف ببني ملال المغربية، حكما بما مجموعه 226 سنة في ملف الفتاة خديجة، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الوشم".

العالم- المغرب

وكان 14 شخصا قد أدينوا في القضية بتهم الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 226 سنة على المتورطين في القضية، حيث قضت على 11 متهما بعشرين سنة لكل منهم، فيما قضت على متهم قاصر بثلاث سنوات، وعلى متهمين آخرين، الأول بسنتين نافذة، والثاني بسنة واحدة مع وقف التنفيذ، حسبما ذكر موقع "هسبريس".

وحظيت خديجة بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب.

روابط ذات صلة

اكتشاف في المغرب يوضح متى بدأ الإنسان ارتداء الملابس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دولة خليجية ترفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين كبار

الكاظمي يعد بانتخابات خالية من التزوير أو الفساد

قديروف لبايدن: "لا تتكلم عبثياً وافتح عيونك عندما تزور الشيشان"

الادميرال تنكسيري: استعراض التعبئة البحرية رسالة سلام واخوة للدول الصديقة والجارة

سفير باكستان لدى كابول: سنرسل مساعدات إنسانية لأفغانستان

الصحة العراقية: 38 وفاة و2906 إصابات جديدة بکورونا