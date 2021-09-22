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الكاظمي يعد بانتخابات خالية من التزوير أو الفساد

الكاظمي يعد بانتخابات خالية من التزوير أو الفساد
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن إنجاز جميع متطلبات العملية الانتخابية بشكل تام.

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان نقله مكتبه "نعقد جلستنا لهذا اليوم، ونحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا".

وأكد"أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً، ولوجستياً، ومالياً، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت".

وفيما أشار إلى "إطلاعه على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، التي كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس"، رأى أن "العراق سيخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة، ولن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر".

وحث الكاظمي، الجميع على "الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت عراقنا الحبيب"، محذراً من أي "محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها".

ولفت إلى أن "إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا، معرباً عن شكره لمفوضية الانتخابات وللوزارات؛ لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في موعدها".

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