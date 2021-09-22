محور المقاومة لن يسمح للمطبيعن بمصادرة ثروات الشعوب

العالم - خاص بالعالم

وقال المدهون في حديث لبرنامج ابناء الديرة على شاشة قناة العالم الاخبارية ان الكيان المحتل والكيانات في الخليج الفارسي لديهم هاجس امني وهذا بسبب فقدانهم للارضية الشعبية وهذا الهاجس يؤرق كيان الاحتلال والكيانات المطبعة.

واضاف: ان السبب الرئيسي لتجسس النظام البحريني بالتعاون مع الاحتلال الاسرائيلي دليل هو خشيته من المعارضة وهذه الخشية دليل واضح بان المعارضة قوية وفعالة خلاف ما يدعي النظام البحرني بانها انتهت.

واوضح المدهون ان الانظمة اذا ارادت البقاء يجب عليها ان تبنى مع شعوبها علاقات حسنة لا مع الكيان المحتل لان من ييني علاقة مع الكيان يحفر قبره بنفسه موكداً ان ان كيان الاحتلال زائل لا محال واي كيان يرتبط او يطبع فهو ذاهب الى الزوال معاه.

وبين المدهون ان علاقة الانظمة المطبعة مع الكيان المحتلة هي تاريخية وبدأت منذ ان نشأت هذه الانظمة من عام 1948 وحتى قبلها كانت هناك تنسيقات امنية بين هذه الكيانات والكيان المحتل.

وأكد المدهون ان الانظمة المطبعة لما كانت لتكون لولا الدعم البريطاني الذي انشأه وعد بلفور، موضحاً ان الهاجس الامني يبقى هاجس مؤرق لكل هذه الانظمة كما هو مؤرق للولايات المتحدة الاميركية الراعي الاصلي لهذه الانظمة.

وشدد المدهون على ان الانظمة المطبعة والراعي لهم يجب ان يعلموا ان محور المقاومة والشعوب التي هي ضمن محور المقاومة سوف لن تسمح لهم بان يصادروا خيرات ومقدارت هذه الشعوب لصالح اميركا واداوتها.

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