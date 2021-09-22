الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:متحدث القوات المسلحة اليمنية يكشف يوم غد عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة مع مشاهد للعملية وتفاصيل أخرى أكثر أهمية

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'تسوية عون- ميقاتي' هل تضمن للاخير رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات؟

عزالدين: أولوياتنا تأمين الاحتياجات الضرورية وإجراء الانتخابات النيابية

ايران.. انخفاض في الحصيلة اليومية لعدد الوفيات بكورونا

تحذيرات من تعتيم الاحتلال على وضع اسرى نفق الحرية

رئيس الحكومة المغربي المكلف يعلن تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب

السجن المؤبد لداعشي فرنسي.. ماذا فعل في سوريا؟