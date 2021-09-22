الصحة العالمية: انخفاض حاد في اصابات كورونا

العالم- الامريكيتان

قالت المنظمة في آخر تحديث لها، إن "هناك انخفاضا كبيرا في الحالات في منطقتين: انخفاض بنسبة 22 في المائة في الشرق الأوسط، وانخفاض بنسبة 16 في المائة في جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات أقل بقليل من 60 ألف شخص في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 7 في المائة".



واضافت إنه "بينما أبلغت منطقة جنوب شرق آسيا عن انخفاض بنسبة 30 في المائة في وفيات كورونا، سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 7 في المائة، مشيرة إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجلت في الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وتركيا والفلبين".