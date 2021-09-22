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الصحة العالمية: انخفاض حاد في اصابات كورونا

الصحة العالمية: انخفاض حاد في اصابات كورونا
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا استمرت بالانخفاض، حيث تم الإبلاغ عن 3.6 مليون إصابة عالميا الأسبوع الماضي، انخفاضا من 4 ملايين إصابة في الأسبوع السابق.

العالم- الامريكيتان

قالت المنظمة في آخر تحديث لها، إن "هناك انخفاضا كبيرا في الحالات في منطقتين: انخفاض بنسبة 22 في المائة في الشرق الأوسط، وانخفاض بنسبة 16 في المائة في جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات أقل بقليل من 60 ألف شخص في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 7 في المائة".

واضافت إنه "بينما أبلغت منطقة جنوب شرق آسيا عن انخفاض بنسبة 30 في المائة في وفيات كورونا، سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 7 في المائة، مشيرة إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجلت في الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وتركيا والفلبين".

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