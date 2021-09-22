سلطات مأرب تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق الشيخ أحمد بليم المرادي

العالم- اليمن

وأكد بيان قيادة السلطة المحلية أن استهداف منزل الشيخ بليم بقذائف المدفعية، كان متعمدا ويعبر عن السقوط القيمي والأخلاقي لقوى العدوان التي تسعى لتعويض خسائرها الميدانية باستهداف منازل المواطنين والقرى المأهولة بالسكان.

وأشار البيان إلى أن الشهيد الشيخ أحمد بليم كان من الشخصيات المشهود لها بالحكمة وحل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين، مشيدا بمواقفه الوطنية الرافضة للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وعبرت قيادة السلطة المحلية عن خالص العزاء والمواساة لنجل الشهيد راجح وإخوانه وآل بليم وكافة قبائل مراد في هذا المصاب، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والغفران.