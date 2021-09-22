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سلطات مأرب تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق الشيخ أحمد بليم المرادي

سلطات مأرب تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق الشيخ أحمد بليم المرادي
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء، جريمة استهداف مرتزقة العدوان السعودي لمنزل الشيخ أحمد بليم المرادي يوم أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاده إلى جانب امرأة، وإصابة أخرى في مديرية رحبة.

العالم- اليمن

وأكد بيان قيادة السلطة المحلية أن استهداف منزل الشيخ بليم بقذائف المدفعية، كان متعمدا ويعبر عن السقوط القيمي والأخلاقي لقوى العدوان التي تسعى لتعويض خسائرها الميدانية باستهداف منازل المواطنين والقرى المأهولة بالسكان.

وأشار البيان إلى أن الشهيد الشيخ أحمد بليم كان من الشخصيات المشهود لها بالحكمة وحل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين، مشيدا بمواقفه الوطنية الرافضة للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وعبرت قيادة السلطة المحلية عن خالص العزاء والمواساة لنجل الشهيد راجح وإخوانه وآل بليم وكافة قبائل مراد في هذا المصاب، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والغفران.

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