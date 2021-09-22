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خطيب زادة: اسلوب تعامل حرس الحدود الجورجي مع الرعايا الايرانيين مرفوض بتاتا

خطيب زادة: اسلوب تعامل حرس الحدود الجورجي مع الرعايا الايرانيين مرفوض بتاتا
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اسلوب تعامل حرس الحدود الجورجي غير المناسب والتمييزي مع الرعايا الايرانيين بانه مرفوض بتاتا.

العالم- ايران

وقال خطيب زادة في تصريحه اليوم الثلاثاء بشان الشكاوى الواردة من الرعايا الايرانيين المقيمين في جورجيا حول اسلوب التعامل غير المناسب والتمييزي من قبل قوات حرس الحدود الجورجي في فرض القيود والمنع التمييزي للدخول الى جورجيا: ان القضية قيد الدراسة الجادة من قبل سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تبليسي وكذلك في طهران مع السفارة الجورجية.

واضاف: من الطبيعي ان مثل اسلوب التعامل هذا غير مقبول بتاتا وان المتوقع من المسؤولين الجورجيين حل وتسوية هذه المشاكل على وجه السرعة.

وتشير بعض الانباء الى منع قوات حرس الحدود الجورجية للرعايا الايرانيين الذين يحملون تصاريح اقامة من دخول جورجيا حتى الذين يحملون شهادات تطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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