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القضاء العسكري التونسي يوقف مجددا رئيس "حزب ائتلاف الكرامة"

القضاء العسكري التونسي يوقف مجددا رئيس
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أوقف القضاء العسكري التونسي مجددا النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده الشديد للرئيس قيس سعيد إثر بطاقة توقيف بتهمة "المس بكرامة الجيش".

العالم - تونس

ومخلوف رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ والحليف لحركة النهضة، تم توقيفه ثم إطلاق سراحه الجمعة الفائت عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

ورفعت الحصانة النيابية عن مخلوف بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الفائت.

ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.

وقال محاميه أنور اولاد علي إن توقيفه "غير مرتبط بحادثة المطار بل هو ملف آخر قضائي فتح ضده من قبل القضاء العسكري"، معتبرا أن "الملاحقة العسكرية للمعارضين السياسيين فضيحة وما يحصل لمخلوف تصفية حسابات سياسية".

ويتهم مخلوف بالتطاول على الجيش إثر جدل مع مسؤول عسكري حين كان موجودا في المحكمة العسكرية تضامنا مع نائب آخر من حزبه يلاحق في قضية المطار.

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