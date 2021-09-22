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مراسل العالم:سقوط مسيرة إسرائيلية في الأراضي السورية والاحتلال يدعي أن سقوطها لأسباب تقنية

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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