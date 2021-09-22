الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
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ممثل ايران في المنظمات الدولية في فيينا: بريطانيا وامريكا عرضتا عبر اتفاق اوكوس مواضيع مهمه كخلع السلاح للخطر

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

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