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الملك السعودي: نأمل ان تؤدي محادثاتنا مع ايران الى بناء الثقة

الملك السعودي: نأمل ان تؤدي محادثاتنا مع ايران الى بناء الثقة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الاربعاء ان السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لدعم الحوار والحلول السلمية، مؤكدا ان إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها إلى بناء الثقة.

العالم- السعودية

واضاف الملك السعودي في كلمته: إن "إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون".

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع" .

وقال أن" السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب تعبيره.

واضاف ان السعودية تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في أفغانستان وضمان حقوق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه.

وتأتي تصريحات الملك السعودي في وقت أكدت فيه ايران أكثر من مرة رغبتها لاقرار افضل العلاقات مع دول الجوار وان ذراعيها مفتوحة لجيرانها، مع التشديد على ان حفظ أمن المنطقة يجب ان يكون بيد أهلها تدخل او تواجد أجنبي .

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