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 برهم صالح يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة الإرهاب

 برهم صالح يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة الإرهاب
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

إستقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء 22 أيلول 2021 في مقر إقامته في نيويورك الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس.

العالم - العراق

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار في القطاعات المختلفة، وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، والإشادة بما تقدّمه قبرص لعددٍ من اللاجئين العراقيين.

وقال برهم صالح إن العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، وتعزيز التعاون والترابط في مجالات الاقتصاد والتجارة، ونبذ الصراعات، منوهاً إلى أن الأزمات الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا والتغير المناخي تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعياً لترسيخ دعائم الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب.

من جهته، أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، تطابق وجهات النظر مع ما طرحه الرئيس برهم صالح، مؤكداً تطلّع بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب.

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