الأمن الروسي يدمر خلية إرهابية تحرض المهاجرين على الإرهاب

العالم- روسيا

وقالت إدارة الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أورده موقع سبوتنيك: إن قام عناصر الأمن قد قاموا بتدمير خلية متطرفة تتألف من السكان الأصليين لمنطقة آسيا الوسطى، فى عاصمة الكيان الفدرالى الروسى يكاترينبورج، مضيفة أن أعضاء الجماعة الإجرامية متورطون في الدعاية لإيديولوجية المنظمات الإرهابية الدولية وإقناع العمال المهاجرين بارتكاب جرائم إرهابية في روسيا.

وأشارت إلى أنه قد تم التأكيد على اعتقال جميع المتهمين، بناءً على أن الأدلة المادية تؤكد اتصالاتهم مع قادة الإرهابيين في الشرق الأوسط، وكذلك إقناع العمال المهاجرين بجرائم إرهابية في روسيا الاتحادية.