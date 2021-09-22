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أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يدعو الى "تعزيز الثقة" مع واشنطن بعد الأزمة الفرنسية-الأميركية

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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