الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء بوحبيب مع الوفد اللبناني المفاوض بترسيم الحدود

لقاء بوحبيب مع الوفد اللبناني المفاوض بترسيم الحدود
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

ترأس وزير الخارجية لبنان عبد الله بو حبيب​ اليوم الأربعاء اجتماعا ضم رئيس ​الوفد اللبناني​ المفاوض في موضوع ​ترسيم الحدود​ الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة ​قطاع البترول​ ​وسام شباط​، بحضور مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غادي خوري.

العالم_لبنان

وقدم وفد لجنة ​الترسيم​ احاطة إلى بو حبيب شرح فيها خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني.

فيما عرضت وزارة الخارجية وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار هذا الموضوع بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​.

يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة.

ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.

و بعد ما أعلنت شركة Halliburton ، الأمريكية، حصولها على ترخيص لبدء حملة تنقيب عن النفط في المياه البحرية قرب الشواطئ الفلسطينية تحركت الدولة اللبنانية وقدمت شكوى ضد الكيان الإسرائيلي الى الامم المتحدة.

روابط ذات صلة

أسعار جديدة للمحروقات في لبنان

الحكومة  اللبنانية الجديدة تنطلق من باريس

وصول سفينة بحرية أميركية إلى لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أول تعليق لراشد الغنوشي على قرار الرئيس التونسي الجديد

محمود عباس سيلتقي غدا 'وفدا صهيونيا' في رام الله

أردوغان يتهم واشنطن بالفشل في مساعدة اللاجئين الافغان

لقاء بوحبيب مع الوفد اللبناني المفاوض بترسيم الحدود

شاهد بالفيديو.. الأدميرال إيراني: نسيطر على المناطق التي قد تستغل لاستهداف السفن

المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات