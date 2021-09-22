لقاء بوحبيب مع الوفد اللبناني المفاوض بترسيم الحدود

العالم_لبنان

وقدم وفد لجنة ​الترسيم​ احاطة إلى بو حبيب شرح فيها خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني.

فيما عرضت وزارة الخارجية وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار هذا الموضوع بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​.

يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة.

ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.

و بعد ما أعلنت شركة Halliburton ، الأمريكية، حصولها على ترخيص لبدء حملة تنقيب عن النفط في المياه البحرية قرب الشواطئ الفلسطينية تحركت الدولة اللبنانية وقدمت شكوى ضد الكيان الإسرائيلي الى الامم المتحدة.