الأدميرال إيراني: نسيطر على المناطق التي قد تستغل لاستهداف السفن

العالم - خاص بالعالم

وقال شهرام إيراني في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية ان ان القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية خاضت ساحة المعركة خلال حقبة الدفاع المقدس انطلاقا من التعاليم الدينية والعسكرية والتخصصية، وكانت اول قوة قامت بتحديد مكامن الخطر في بحر عمان والخليج الفارسي واعلنت للعالم اجمع بان هذه المنطقة ليست مرتعا لاي احد والقوة الوحيدة التي يمكنها ان تتواجد في هذه المنطقة هي القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وخضنا العديد من العمليات . قمنا بمرافقة وتأمين السفن التجارية وناقلات النفط المتجهة إلى الموانئ والمنصات النفطية في شمال الخليج الفارسي.

و حول دور البحرية الايراني خلال حقبة الحرب المفروضة اوضح شهرام إيراني ان الهدف من تلك العمليات في البداية كان قطع المصدر او الشريان الاقتصادي للعدو البعثي وهو ما تم. ففي 28 ديسمبر 1980 ، أي بعد 67 يوما بالضبط من الحرب المفروضة، في عملية معروفة في الكتب العسكرية والأدب العسكري باسم "مرواريد"، من خلال تطبيق خطة دقيقة للغاية واستخدام جميع عناصر الكوماندوز ومشاة البحرية والسلاح الجوي، تم نقل هؤلاء الكوماندوز إلى حقلي نفط "البكر" و "الأمية" حيث كان النظام البعثي يقوم بتصدير النفط من هناك ويقوم بضخ المال من دخلها والحصول على السلاح، وكذلك الوحدات العائمة، من خلال عملية مشتركة ومخطط لها ، ليس نجحت في في قطع الشريان الاقتصادي للعدو فحسب بل القضاء التام على اي نشاط للقوة البحرية للجيش البعثي وازالتها من الساحة بالكامل.

وأكد الادميرال ايراني ان القوة البحرية تعتبر قوة إستراتيجية لأننا ندافع عن الوطن ما وراء الحدود، واليوم نواصل المهمة بنفس الطريقة، وبسبب ظاهرة الإرهاب البحري المشؤومة نتولى مسؤولية ضمان سلامة وامن البحارة الاعزاء، والشريان الاقتصادي للبلاد، وبما اننا نشط في في البيئة الدولية، فاننا وبالإضافة إلى توفير الأمن لسفننا، فان وجودنا ادى إلى تعزيز الأمن في المنطقة فضلا عن الدول الأخرى بطريقة عابرة للأقاليم . نحن نتعامل بحزم مع أي ظاهرة شريرة تسعى إلى تعطيل محور النشاط الاقتصادي للبلاد ، واليوم بحارتنا الأعزاء يقومون بمهامهم بامان وسلام كبيرين.

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