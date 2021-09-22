قناة العالم
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
رويترز: الجريدة الرسمية التونسية تنشر قوانين جديدة تسمح للرئيس بإصدار التشريعات بموجب مراسيم وتحديد سياسة الدولة
الأدميرال شهرام إيراني: هناك تنسيق وتعاون بين بحريتي الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية
الأدميرال شهرام إيراني: بحرية الجيش الإيراني تنظر إلى الأساطيل التابعة للكيان الصهيوني باعتبارها إرهابية
الأدميرال شهرام إيراني: ما يهمنا في بحرية الجيش الايراني هو ضمان الأمن في المنطقة
الأدميرال شهرام إيراني: احدى مهام بحرية الجيش الايراني اليوم هي دعم التجارة البحرية لا سيما صادرات النفط وتقديم الدعم اللوجستي لها
الأدميرال شهرام إيراني: تلقينا آوامر من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تواجد القوات البحرية الايرانية في جميع المناطق التي يجب أن تكون
الأدميرال شهرام إيراني: ارغمنا أعداء الجمهورية الاسلامية على الاعتراف بنجاح الاسطول البحري الايراني في التواجد في البحار والمحيطات البعيدة
قائد بحرية الجيش الايراني: اعداء ايران كانوا يخشون نجاح الاسطول الايراني في مهمته الاخيرة ما يمهد لتواجده في جميع المناطق البحرية
شهرام إيراني: مهمة ضمان الأمن بالخليج الفارسي يقع على بحرية الجيش الايراني ونسيطر على المناطق التي قد يستغلها الارهاب لاستهداف السفن
الأدميرال شهرام إيراني: بعد فترة وجيزة من بداية الحرب المفروضة على إيران كنا قد قضينا على القوة البحرية لجيش نظام صدام حسين آنذاك
الأدميرال شهرام إيراني: بحرية الجيش الإيراني تنظر إلى الأساطيل التابعة للكيان الصهيوني باعتبارها إرهابية
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
أزمة الغواصات تعصف بمصير الغرب
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٤
إیران
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥
انقلاب الصورة
الأزمة الأميركية الفرنسية ومصير التحالفات الأطلسية
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما .. كلمة الرئسي الايراني في الامم المتحدة ومحاولة الانقلاب في السودان
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧
انقلاب الصورة
تحرير مديريتي ماهلية ورحبة يغضب الاعلام السعودي
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩
إیران
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
أول تعليق لراشد الغنوشي على قرار الرئيس التونسي الجديد
محمود عباس سيلتقي غدا 'وفدا صهيونيا' في رام الله
أردوغان يتهم واشنطن بالفشل في مساعدة اللاجئين الافغان
لقاء بوحبيب مع الوفد اللبناني المفاوض بترسيم الحدود
شاهد بالفيديو..
الأدميرال إيراني: نسيطر على المناطق التي قد تستغل لاستهداف السفن
المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات
مقالات و تحليلات
بالأمس تم تحرير مناطق واسعة باليمن بحجم الإمارات والكويت واليوم...
لبنان.. الحريري مطمئِن الى "مــستقبله": إنتظروني!
الحكومة اللبنانية الجديدة تنطلق من باريس
قبائل شبوة تنتفض ضد وكلاء التحالف السعودي - الإماراتي
زيارة وزير الدفاع السوري إلى الأردن.. الأهداف والدلالات
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.