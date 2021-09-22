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أردوغان يتهم واشنطن بالفشل في مساعدة اللاجئين الافغان

أردوغان يتهم واشنطن بالفشل في مساعدة اللاجئين الافغان
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه بعد عقدين في أفغانستان، يجب على الولايات المتحدة القيام بالمزيد لمساعدة اللاجئين الأفغان.

العالم- تركيا

وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" الأمريكية وتبث يوم الأحد كاملة: "الآن، تفشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها. لدينا أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني ولن يكون بمقدورنا الترحيب بالمزيد من اللاجئين الأفغان في تركيا".

وأضاف: "بالطبع يجب أن تفعل الولايات المتحدة الكثير وعليها أن تستثمر الكثير لأن الولايات المتحدة كانت هناك لأكثر من 20 عاما لكن لماذا؟ لماذا؟ يجب أن تجيب الولايات المتحدة عن هذه الأسئلة أولا".

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حذر أردوغان من موجة محتملة من اللاجئين.

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