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في لقاءه برهم صالح ..

غوتيرش يشيد بجهود العراق لتخفيف توترات المنطقة

غوتيرش يشيد بجهود العراق لتخفيف توترات المنطقة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء 22 أيلول 2021 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

العالم - العراق

وفي بداية اللقاء هنأ برهم صالح، أنطونيو غوتيرش لإعادة انتخابه أميناً عاماً للمنظمة، كما ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل مهمة إرسال المراقبين من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.

ونوّه صالح إلى أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها.

كما أكّد برهم صالح ضرورة دعم الجهود من أجل ترسيخ أمن واستقرار العراق وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق لدوره المحوري فيها.

كما أكّد الرئيس العراقي وجوب تعزيز التكاتف الدولي في مواجهة تحديات العصر المتمثلة في مكافحة العنف والإرهاب، وكذلك مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة التي باتت تُشكل تهديداً محدقاً لكل البشرية، مشيراً إلى أن العراق يتطلع بشدة نحو الدعم والخبرات الدولية في هذا الصدد من أجل دعم خططه الوطنية لإنعاش وادي الرافدين بيئيّاً وإرساء مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أشاد أنطونيو غويترش بالتقدم الذي يحرزه العراق، وجهوده الحثيثة لتخفيف توترات المنطقة، مؤكداً أن المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق وعبر بعثتها في البلد وفي الأمم المتحدة من أجل دعم أمن واستقرار وازدهار الشعب العراقي.

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في لقاءه برهم صالح .. غوتيرش يشيد بجهود العراق لتخفيف توترات المنطقة

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