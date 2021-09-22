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عبد اللهيان: ترميم العلاقات الثنائية مع بريطانيا يحتاج لخطوات جادة

عبد اللهيان: ترميم العلاقات الثنائية مع بريطانيا يحتاج لخطوات جادة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه نظيرته البريطانية ليز تروس، إن "ترميم العلاقات الثنائية يحتاج لخطوات جادة".

العالم-إيران

وطالب عبد اللهيان بدفع الأموال الإيرانية التي بقيت بحوزة بريطانيا لأربعة عقود.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال: "سمعنا الكثير من الوعود دون مشاهدة أي أفعال وبريطانيا أيضا تبنت هذا النهج ويجب تغييره"، مشيرا إلى أن "أوروبا بقيت صامتة ورافقت الولايات المتحدة في فرض العقوبات غير القانونية على إيران بينما تدعي واشنطن أنها تريد العودة إلى الاتفاق".

وأضاف: "الشعب الإيراني يشاهد هذا التناقض.. الحكومة الإيرانية تنظر إلى أعمال الطرف المقابل وليس إلى ما يقوله"، معتبرا أنه "على بريطانيا الانتباه إلى أن تنفيذ الالتزامات هو الطريق الوحيد لإعادة بناء العلاقات وطهران سوف ترد على أي خطوة إيجابية وبناءة بفعل متناسب".

بدورها، أعربت تروس عن استعداد بلادها لدفع الأموال الإيرانية، مؤكدة أن جميع الأطراف تنتظر تحديد موعد لاستئناف المفاوضات. كما شكرت إيران لتسهيل خروج مواطنيها من أفغانستان.

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عبد اللهيان: ترميم العلاقات الثنائية مع بريطانيا يحتاج لخطوات جادة

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