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الصين تنتقد اتفاق الشراكة الجديدة بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا

الصين تنتقد اتفاق الشراكة الجديدة بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الحكومة الصينية أن إبرام الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اتفاق شراكة جديدة يشمل بناء غواصات للجيش الأسترالي يقوض الاستقرار الإقليمي ويمثل خطوة غير مسؤولة.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال سفير الصين لدى الولايات المتحدة، تسين غان، خلال مؤتمر فيديو نظمه صندوق جورج بوش ومركز جيمي كارتر: "التعاون حول الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لن يؤدي إلا إلى تسارع سباق التسلح".

وأضاف تسين غان: "إنه يقوض السلام والاستقرار الإقليميين ويتجاهل الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية... هذا الأمر غير مسؤول للغاية".

وفي 15 سبتمبر أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم "AUKUS"، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

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الصين تنتقد اتفاق الشراكة الجديدة بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا

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