الأطعمة المجمدة تتسبب بأضرار خطرة.. احذروا منها

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حيث تناول كميات كبيرة من الأطعمة المجمدة يؤدي احتباس السوائل بالجسم نتيجة للملح المضاف إليها بكميات كبيرة للحفاظ عليها من التلف.

_ كذلك يزيد النشا المضاف إلى الأطعمة المجمدة بكميات كبيرة للحفاظ على طعمها وإبقائها طازجة من فرص الإصابة بمرض السكري لأنه مشتق من الغلوكوز الذي يتم تحويله في الجسم إلى سكر قبل أن يتم هضمه.

_ وأكدت الدراسات أن تناول الأطعمة المجمدة خاصةً اللحوم يرفع من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس لاحتوائها على بعض المواد الحافظة المسرطنة مثل شراب الذرة والأكريلاميد.

_ كما تشكل خطراً على صحة القلب لاحتوائها على مستويات عالية من الدهون المتحولة التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم مما يعرض الشرايين لخطر التصلب والانسداد.