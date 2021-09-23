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الأطعمة المجمدة تتسبب بأضرار خطرة.. احذروا منها

الأطعمة المجمدة تتسبب بأضرار خطرة.. احذروا منها
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

يلجأ الكثيرون منا إلى شراء الأطعمة المجمدة وتناولها بشكل يومي ويغفلون ماأضرارها ومخاطرها على الصحة بما تحتويه من مواد حافظة تؤذينا ويجب الحذر منها.

العالم- منوعات

حيث تناول كميات كبيرة من الأطعمة المجمدة يؤدي احتباس السوائل بالجسم نتيجة للملح المضاف إليها بكميات كبيرة للحفاظ عليها من التلف.

_ كذلك يزيد النشا المضاف إلى الأطعمة المجمدة بكميات كبيرة للحفاظ على طعمها وإبقائها طازجة من فرص الإصابة بمرض السكري لأنه مشتق من الغلوكوز الذي يتم تحويله في الجسم إلى سكر قبل أن يتم هضمه.

_ وأكدت الدراسات أن تناول الأطعمة المجمدة خاصةً اللحوم يرفع من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس لاحتوائها على بعض المواد الحافظة المسرطنة مثل شراب الذرة والأكريلاميد.

_ كما تشكل خطراً على صحة القلب لاحتوائها على مستويات عالية من الدهون المتحولة التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم مما يعرض الشرايين لخطر التصلب والانسداد.

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