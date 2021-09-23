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تفاصيل لقاء الرئيس العراقي بأردوغان

تفاصيل لقاء الرئيس العراقي بأردوغان
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للرئيس العراقي في بيان، أن برهم صالح، التقى في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يصبُّ في خدمة مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما جرى بحث التطورات في المنطقة.

وأكد صالح، بحسب البيان، أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسار الحوار والتلاقي في مناقشة المسائل العالقة، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من شأنه تقويض بناء الثقة وتهديد السلام، وضرورة العمل المشترك من أجل ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه أشاد الرئيس التركي، بالجهود التي يبذلها العراق من أجل تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، مشيراً إلى دعم بلاده لأمن واستقرار العراق.

ويشارك برهم صالح، في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

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