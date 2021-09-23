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البرهان: نحن من نقوم بالتغيير والسياسيين يقفون وراء كراسيهم فقط

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

لايبدو ان الوضع السياسي في السودان بعافية، فالخلافات ضربت باطنابها ما بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية، ووضح هذا جليًا بعد المحاولة الانقلابية الاخيرة بالخرطوم والتي احبطتها القوات المسلحة وألقت باللائمة على المكون المدني في الانقلابات التي توالت في الفترة الانتقالية من عمر هذه الحكومة.

العالم- مراسلون

ولم يكن خطاب رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان ببعيد عن فحوn خطاب نائبه، بل ذهب ابعد من هذا بإتهام السياسيين بالإساءة للقوات المسلحة وأنهم اي القوات المسلحة لن يتركوا جهة واحدة للاستئثار بالسلطة خلال هذه الفترة الانتقالية.

تأتي كل هذه الرسائل من البرهان وقواته تستعرض امكانياتها ومهاراتها العسكرية في اشارة الى ان الجيش هو المسيطر.

كل هذا الشرخ في منظومة العمل السياسي ما بين المدنيين والعسكر ورغم الحديث عن ضرورة الوحدة دلالة على الترتيب للانتخابات القادمة عبر استقطاب المكونات السياسية التي لم تشارك في مبادرة رئيس الوزراء الاخيرة.

وتبقى شعارات الثورة السودانية حرية، سلام وعدالة حبرا على ورق اذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

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