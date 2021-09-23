تعرفوا على علامات نقص الكالسيوم

العالم- منوعات

"مستويات الكالسيوم في الدم منظمة بإحكام. هذا يعني أن عظامنا ستطلق الكالسيوم في الدم إذا كان نظامنا الغذائي لا يوفر الكالسيوم الكافي يمكن أن يحدث هذا دون علمنا ، وهي إحدى الطرق التي تنظم بها أجسامنا نفسها"، تقول موديل.

ومع ذلك، إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم، فقد تبدأ الأعراض في الظهور بمرور الوقت.

فيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا لنقص الكالسيوم:

تقلصات العضلات أو ضعفها

معدل ضربات القلب غير الطبيعي

خدر أو وخز في الأصابع

فقدان الذاكرة أو الارتباك

الأظافر الضعيفة أو الهشة

سهولة تكسير العظام

ما هي مصادر الكالسيوم النباتية؟

يمكن الحصول على الكالسيوم ليس فقط عبر الحليب، ولكن يمكنك تلبية احتياجاتك منه عن طريق تناول نظام غذائي نباتي أيضا.

تقول اختصاصية التغذية: "قد تحتوي الأطعمة النباتية، مثل الخضروات الورقية، على كمية أقل من الكالسيوم بشكل عام، لكنها في الواقع تتمتع بتوافر بيولوجي أكثر من منتجات الألبان".

وتضيف: "امتصاص الكالسيوم من الخضروات مثل الكرنب، واللفت، والخردل الأخضر، واللفت الأخضر، والبروكلي يمكن أن يصل إلى 60 في المائة".

هل هناك مخاطر في تناول مكملات الكالسيوم؟

تقول موديل: "بالنسبة لأولئك الذين لديهم فضول بشأن زيادة الكالسيوم من خلال المكملات، عليهم أولا التحدث إلى الطبيب للحصول على توصيات شخصية، حيث أشارت الأبحاث الحديثة إلى عدد من المخاطر التي تنطوي على ذلك".