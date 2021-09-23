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محادثات فيينا القريبة وشرط ايران رفع الحظر

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

كيف ستكون العودة لمحادثات فيينا مع شرط طهران انهاءاً كاملاً للحظر؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني كلام رئيسي لأميركا ان لامفاوضات نووية معها من دون رفع الحصار؟ هل تكفي دعوة واشنطن للعودة المتبادلة للإتفاق النووي من دون أي تغيير من موقفها؟ ما أهمية وقوف موسكو الی جانب طهران برفض اضافة أي ملف خارج الاتفاق؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث بالشؤون الاقليمية والدولية د. طلال عتريسي، والأكاديمي والباحث السياسي د.مسعود فكري، والباحث السياسي اوندريه اونتيكوف.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

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