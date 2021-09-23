أقوى مشروب تخسيس

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الحليب

من المعروف أن للحليب فوائد كبيرة جداً حيث أنه يعمل على تهدئة الأعصاب ويعمل أيضاً على الحصول على جسم قوي خالي من الأمراض، وتم التأكيد على أن تناول الحليب كل يوم من شأنه أن يحافظ على جسم الإنسان مدى الحياة، لأن الحليب يحتوي على الكالسيوم والتريبتوفان.

كما أن الكالسيوم الذي يتواجد في الحليب يعمل على تهدئة الدماغ ومن ثم تحفيزها بشكل جيد، حيث أنه يتم إستعمال والتريبتوفان في صناعة الميلاتونين المفيد لجسم الإنسان، كما أن النوم لساعات معينة يعمل على خسارة الوزن بسهولة.

شاي البابونج

من المعروف أن المشروبات التي لا يتوافر بها الكافيين تعمل على المساعدة في النوم لفترة طويلة، حيث ان شاي البابونج يعمل على حدوث زيادة في المستوى الخاص بالجلايسين كما أنه يعمل على المساعدة على النوم بشكل مريح ويعمل على إسترخاء الجسم، كما أنه يعمل على خسارة الوزن الزائد وحدوث انتظام للسكر الموجود في الجسم.