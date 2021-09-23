هل يحافظ السمك المعلَب على فوائده الغذائية؟

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هل يمكن أن يكون السمك المعلّب هو الحل؟



لا بد من الإشارة أولا إلى أنه لا فوارق بين السمك المجمّد والسمك الطازج، كما يشير موقع "تي أونلاين" الألماني، وذلك لأنه يتم تجميد السمك فور صيده، وهكذا يحافظ على العناصر الغذائية وعلى فوائده. ما يجب الانتباه إليه هنا هو أن تكون علبة السمك المجمد سليمة ولم تتعرض لأي تمزق أو تخريب.

وحتى السمك المعلّب (غير المجمد)، كالسردين والتونة، يعتبر صحيا. ويعتبر السمك المعلب الغني بالدهون مصدرا هاما لأحماض أوميغا 3، وهذه الأحماض لا تتأثر بعملية التعليب.



ولكن يجب الانتباه إلى كمية السعرات الحرارية على العلبة، لمن يود تخفيض وزنه. لأن السمك المعلب في الزيت أو في "الصلصة" يحتوي على سعرات أكثر من تلك الموجودة في السمك الطازج. لذا يجب الانتباه إلى عدم احتواء الصلصة على السكر. كما يمكن شراء سمك معلب بدون زيت.



ومن فوائد السمك المعروفة، كما يذكر موقع "شتيرن" الألماني هو احتواء 100 غرام منه على 20 غراما من البروتين، الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات. وهنا نذكر أن خبراء التغذية ينصحون بالحصول على 0.8 غرام يوميا لكل كليوغرام من وزن جسم الإنسان. أي أن شخصا بوزن 75 كليوغراما يحتاج إلى 60 غراما يوميا من البروتين، وهذه توفرها 300 غرام من السمك.



ويتميز بروتين السمك بسهولة هضمه وأنه يعطي شعورا بالشبع. ولذلك يعتبر سمك الفرخ الأحمر، من أفضل الأطعمة لمن يتبعون الحمية لتخفيض الوزن.