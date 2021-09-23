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ولي عهد الامارات يوافق على منح الحريري فرصة استثمار لتسديد ديون السعودية

ولي عهد الامارات يوافق على منح الحريري فرصة استثمار لتسديد ديون السعودية
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

وافق ولي عهد الإمارات محمد بن زايد على منح الحريري فرصة استثمار في الإمارات وتوفير إقامة له، على أن يستخدم الحريري عائدات استثماراته لتسديد بقية ديونه في السعودية ودول أخرى.

العالم_لبنان

و كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الخميس بان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على مقاصّة تسمح ببيع عدد كبير من عقارات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدفع مستحقات موظفي شركة سعودي أوجيه وشركات أخرى يملكها الحريري، وأموال مستحقة لـبيت الزكاة، وتسديد ديون لعدد من المصارف. إلا أن المشكلة التي تواجه دفع هذه المستحقات تكمن في أن قيمة ديون أحد المصارف السعودية على الحريري تفوق قيمة كل هذه العقارات، ما يتطلب تسوية خاصة.

ورفض المسؤولون الإماراتيون تمويل أي نشاط سياسي أو إعلامي للحريري، بعدما طرح مقربون من الأخير فكرة إحياء المجموعة الإعلامية الخاصة بتيار المستقبل، علماً أن معضلة قانونية تحول دون استثمار صحيفة ديلي ستار لأن ملكيتها تعود إلى جميع أفراد عائلة الحريري، وقد رفض الشقيق الأكبر، بهاء، التصرف بها من دون موافقته.

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ولي عهد الامارات يوافق على منح الحريري فرصة استثمار لتسديد ديون السعودية

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