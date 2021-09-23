لبنان.. ميقاتي اليوم الى باريس

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و أكدت مصادر صحيفة في بيروت أن زيارة ميقاتي تهدف إلى شكر فرنسا على دعمها للبنان ومساعيها على صعيد تأليف الحكومة وإبلاغ السلطات الفرنسية استعداد لبنان وحكومته لإنجاز الإصلاحات المطلوبة قبل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع إطلاق مؤتمر سيدر والاستثمارات الخارجية في لبنان المقدرة بمليارات الدولارات والتي وعدت فرنسا بها فور تأليف الحكومة.

ولذلك يسعى ميقاتي بالتنسيق مع الفرنسيين إلى توفير حشد دولي وتحديداً أوروبي لدعم لبنان، متوقعة المزيد من الزيارات إلى دول أخرى أوروبية وعربية وخليجية.

ولفتت الأوساط إلى أن ميقاتي لن يوفر دولة إلا وسيدق بابها لمساعدة لبنان، مشيرة إلى أن الأهم بالنسبة إلى الحكومة هو استعادة الثقة الداخلية أولاً والخارجية ثانياً عبر جملة من الإصلاحات لتشجيع الدول المانحة والصديقة للبنان لمساعدته.