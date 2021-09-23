الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

من رفض أن يكون أول من يتلقى اتصالا من بايدن بعد توليه الرئاسة

من رفض أن يكون أول من يتلقى اتصالا من بايدن بعد توليه الرئاسة
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة Wall Street Journal، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رفضت في يناير2021، أن تكون أول من تتلقى اتصالا هاتفيا من جو بايدن بعد توليه منصب الرئيس الأمريكي.

العالم-الاميركيتان

وأضافت الصحيفة: "بعد انتقاله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، قرر الرئيس بايدن أن مكالمته الأولى مع زعيم أجنبي ستكون مع أنغيلا ميركل، لأن ذلك سيشير إلى عودة الاستقرار للعلاقات عبر الأطلسي، بعد عدم الاستقرار في عهد سلفه دونالد ترامب. ولكن المستشارة الألمانية، رفضت عرض الاتصال بعد ظهر يوم الجمعة، لأنه كان يجب عليها المغادرة إلى منزلها الريفي خارج برلين".

وبحسب الصحيفة، رفضت ميركل هذه الإشارات الرمزية من الجانب الأمريكي واعتبرتها غير ملائمة، وطلبت من مساعديها تحديد موعد آخر للاتصال. نتيجة لذلك، جرت المحادثة يوم الاثنين 25 يناير، عندما عادت المستشارة إلى مقر العمل.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أول من اتصل به بايدن وجرى الاتصال بينهما في 23 يناير.

روابط ذات صلة

بايدن وماكرون يتفقان على عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الاسبوع المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف تسيطر على ضغط الدم المرتفع؟

ما سبب عدم إقبال البعض على الملفوف؟

من رفض أن يكون أول من يتلقى اتصالا من بايدن بعد توليه الرئاسة

قوافل المازوت الايراني مازالت سيدة المشهد بلبنان

الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير المحرر مسالمة

شاهد بالفيديو.. منفذ شلامجة الحدودي بين ايران والعراق.. انتعاش غير مسبوق للتجارة وللزوار