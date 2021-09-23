الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زادة : أجرينا محادثات ثنائية جيدة مع السعودية

خطيب زادة : أجرينا محادثات ثنائية جيدة مع السعودية
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة إنه في الأشهر القليلة الماضية أجرينا اتصالات أكثر تنظيما مع المملكة العربية السعودية ، مضيفا أنه كانت هناك محادثات جيدة حول القضايا الثنائية.

العالم - ايران

واضاف خطيب زاده في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" اليوم الخميس حول آخر التطورات في المحادثات الإيرانية السعودية : أجرينا عدة جولات من المحادثات مع الحكومة السعودية في بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحا : كانت هناك محادثات جيدة بشأن العلاقات الثنائية.

وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، أن التقدم في المحادثات بشأن أمن الخليج الفارسي كان جاد للغاية.

وأكد خطيب زاده أن هذه المحادثات لم تتوقف أبدا وبعد تولي حكومة السيد رئيسي مهامها تم تبادل الرسائل على المستوى المناسب.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية: نعتقد أنه إذا أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما جادا برسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن حل المشكلات في المنطقة يكمن داخل المنطقة نفسها، وأنه يجب أن نتوصل إلى آلية إقليمية شاملة، حينها يمكن أن تكون لدينا علاقة مستقرة وجيدة بين البلدين المهمين في المنطقة ، وهما إيران والسعودية.

في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الأربعاء، أعرب الملك سلمان عن أمله في أن تؤدي محادثات بلاده مع إيران إلى بناء الثقة.

ونقلت إرنا عن قناة الجزيرة ان ملك السعودية قال ان "إيران جارتنا ونأمل أن تؤدي محادثاتنا مع هذا البلد إلى بناء الثقة".

كما اضاف إن السعودية تؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لحل الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال إن "المجتمع الدولي يواجه اليوم تحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف".

وأضاف أن "السياسة الخارجية السعودية تؤكد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الحلول السلمية".

روابط ذات صلة

رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جونسون يستحضر "الضفدع كامل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبو الغيط يحذر إثيوبيا و'إسرائيل' من دفع ثمن بناء سد النهضة

رمي قنبلة صوتية على احدى محطات المحروقات في بيروت

كيف تكتشف الفرق بين فايروس كورونا والإنفلونزا ونزلات البرد؟

بمشاركة الكيان الاسرائيلي .. هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان

مشروب يمكن تحضيره في المنزل لتعزيز نمو الشعر!