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رمي قنبلة صوتية على احدى محطات المحروقات في بيروت

رمي قنبلة صوتية على احدى محطات المحروقات في بيروت
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

رمي فجر اليوم الخميس قنبلةصوتية على احدى محطات المحروقات في منطقة الكولا غرب بيروت.

العالم_لبنان

وكانت قد سمع دوي انفجار في منطقة بيروت فجرا، وقد هرعت فرق الاسعاف الى المكان.

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