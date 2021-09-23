هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان

وفي الأسابيع الأخيرة وبالتعاون مع المسؤولين في الكيان الإسرائيلي ودول الخليج الفارسي ، تم تهريب عدد غير قليل من الأفغان بعد سيطرة طالبان على البااد.

وكجزء من العملية، ومن خلال دولة ثالثة ، تم تهريب عشرات النساء الأفغانيات - ولا سيما فريق الدراجات النسائي و تطوير الروبوتات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى عوائلهم.

وتم إجلاء هؤلاء من أفغانستان إلى الإمارات لحين الانتهاء من عملية ترتيب لجوئهم إلى كندا.

كان التحدي الرئيسي للعملية هو العثور على بلد يوافق على قبول طالبي اللجوء الأفغان ، وتم إجراء اتصالات مع كندا ، والتي تأخرت بسبب الانتخابات هناك.

وحسب يديعوت فانه وبسبب الحاجة الملحة لإخراج الأفغان من هناك ، طلب منظمو عملية التهريب من وزيرة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي أييليت شاكيد منح اللجوء المؤقت للاجئين من أفغانستان ، كمحطة عبور فقط حتى يتم نقلهم إلى كندا.

فيما رفضت شاكيد المقترح ما حدا بنقل اللاجئين الأفغان إلى الإمارات العربية وحيث يتم منحهم لجوء مؤقت حتى يتم نقلهم إلى كندا.