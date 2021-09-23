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إصابة مدني برصاص "قسد" في ريف دير الزور

إصابة مدني برصاص
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصيب مدني برصاص جماعة "قسد" في قرية جزرة البوحميد شرق مدينة دير الزور.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحي جماعة "قسد" أطلقوا النار باتجاه مدني يستقل دراجة نارية في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابته بجروح.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي "قسد" يعيشون حالة من الذعر جراء مقتل العشرات منهم بعد تصاعد الهجمات التي تستهدفهم بشكل يومي بسبب ممارساتهم بحق الأهالي في المناطق التي ينتشرون فيها ولا سيما إطلاقهم النار بشكل عشوائي ومتكرر على المدنيين.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها "قسد" مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطردها بعد أن أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

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إصابة مدني برصاص "قسد" في ريف دير الزور