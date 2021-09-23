كوبا تتوصل لإنتاج جميع جرعات اللقاحات المطلوبة ضد كورونا

العالم- منوعات

وكتب رئيس بيوكوبافارما، إدواردو مارتينيز دياز، على تويتر:" لقد أكملنا اليوم إنتاج جميع جرعات اللقاحات التي نحتاجها لتحصين سكاننا، معبراً "كان التحدي كبيراً، لكننا فعلناه".

وهنأ مارتينيز "أولئك الذين جعلوا هذا العمل الكبير ممكناً"، وخاصة العاملين في مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (CIGB)، ومختبرات أيكا، ومعهد فينلاي للقاحات، ومركز المناعة الجزيئية (CIM)، والمركز الوطني للإعدادات الحيوية.

وأشار مارتينيز دياز الى أن الاستراتيجية الكوبية نجحت، وتمكنت البلاد من تطوير أكثر من لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن بلاده تقوم بتصنيع الجرعات التي تحتاجها في وقت قياسي وفي ظروف صعبة.

وأوضح أن البيانات التي قدمتها وزارة الصحة العامة في كوبا تظهر فاعلية عملية التطعيم في الحد من مخاطر الإصابة بمرض كوفيد -19، وتجنب وصول المصابين إلى حالات حرجة.

وكان إدواردو مارتينيز أكّد في وقت سابق، أن بلاده قد تكون أول دولة في العالم تتمكن من تطعيم جميع سكانها ضد كورونا قبل نهاية عام 2021 بلقاحات محلية الصنع.

وتطوّر كوبا خمسة لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: (سوبيرانا 01)، (سوبيرانا 02)، (مامبيسا) وهو عبارة عن قطرات عبر الأنف، و(عبد الله)، و(سوبيرانا بلس).

ومؤخراً اعترفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدور كوبا في إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في أميركا اللاتينية، وهو ما جاء في تقرير "كوفيد -19 والتحصين في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: التحديات والاحتياجات والفرص".

وأشار التقرير إلى أن اليونسكو تعترف بأن كوبا هي واحدة من أكبر 20 دولة مصنعة للقاحات في العالم.