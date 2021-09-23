تظاهرة بمدينة أمريكية تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين

وألقيت خلال التظاهرة، التي نظمتها "منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وشارك فيها العديد من المنظمات التقدمية الأميركية، عدة كلمات بينها كلمة للناشطة جيها فيلينا من حركة مالايا الفلبينية، طالبت فيها بوقف الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل".



وأعرب عمار نانجياني، من تحالف دالاس ضد العنصرية، عن معارضته للعنصرية والقمع السياسي، مؤكدًا تضامنه مع نضال الأسرى الفلسطينيين.



من جانبه، أدان دانيال سوليفان، من لجنة دالاس المناهضة للحرب، الدعم الأميركي لـ"إسرائيل"، معربًا عن تضامنه مع النضال الفلسطيني كونه معركة تحرر عالمية.



وقال سوليفان: "إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل دليل جيد للغاية على حقيقة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكيف أنها ليست معنية بحقوق الإنسان، ولا تهتم بالديمقراطية، ولا تهتم بالحرية، ولكنها ليست سوى استعمار حديث".