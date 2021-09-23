الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرة بمدينة أمريكية تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين

تظاهرة بمدينة أمريكية تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

نظم أنصار الحق الفلسطيني، تظاهرة وسط مدينة دالاس الأميركية تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

وألقيت خلال التظاهرة، التي نظمتها "منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وشارك فيها العديد من المنظمات التقدمية الأميركية، عدة كلمات بينها كلمة للناشطة جيها فيلينا من حركة مالايا الفلبينية، طالبت فيها بوقف الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل".

وأعرب عمار نانجياني، من تحالف دالاس ضد العنصرية، عن معارضته للعنصرية والقمع السياسي، مؤكدًا تضامنه مع نضال الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه، أدان دانيال سوليفان، من لجنة دالاس المناهضة للحرب، الدعم الأميركي لـ"إسرائيل"، معربًا عن تضامنه مع النضال الفلسطيني كونه معركة تحرر عالمية.

وقال سوليفان: "إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل دليل جيد للغاية على حقيقة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكيف أنها ليست معنية بحقوق الإنسان، ولا تهتم بالديمقراطية، ولا تهتم بالحرية، ولكنها ليست سوى استعمار حديث".

روابط ذات صلة

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوافل المازوت الايراني مازالت سيدة المشهد بلبنان

الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير المحرر مسالمة

شاهد بالفيديو.. منفذ شلامجة الحدودي بين ايران والعراق.. انتعاش غير مسبوق للتجارة وللزوار

تصعيد وتوتر بين مرتزقة السعودية والإمارات في سقطرى

اجتماع قائد الجيش الامريكي و نظيره الروسي في هلسنكي

مصرع 3 أطفال في بركة مياه بطرح النيل