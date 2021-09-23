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مشروب مثالي لتقوية الجهاز العصبي

مشروب مثالي لتقوية الجهاز العصبي
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن مشروب الكاكاو ، هو مشروب مثالي لتخفيف التوتر.

العالم- منوعات

وتشير الأخصائية إلى أن شرب كوب من الكاكاو في الصباح يساعد كثيرا على تخفيف الإجهاد. ولكن بشرط أن يكون الكاكاو طبيعيا.

وتقول، "يسمح احتواء الكاكاو على فيتامينات المجموعة B والمعادن، بتنظيم عمل الجهاز العصبي والسيطرة على الإجهاد. بالإضافة إلى هذا يحسن تناول مشروب الكاكاو في الصباح المزاج والنشاط".

وتنصح الخبيرة بتناول شاي الأعشاب مثل النعناع والمليسة المخزنية وزهرة العاطفة (زهرة الساعة)، مساء بين الساعة السابعة والعاشرة.

وتقول، "بفضل عمل هرمونات النوم في الليل-هرمون النمو والميلاتونين، ينخفض مستوى هرمون الكورتيزول؛ حيث في هذه الفترة بالذات، تجري عملية تطهير الدماغ والجسم من السموم".

وتضيف الخبيرة، وعندما يعاني الشخص من الإجهاد المزمن، فعليه عدم الاكتفاء بتناول المشروبات المهدئة، وتنصح بأخذ حمام دافئ (37-38 درجة مئوية) قبل النوم مباشرة.

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